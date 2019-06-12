Два турмаршрути місцями національно-визвольних змагань очистили на Львівщині
Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.
"Очищення туристичних шляхів за двома маршрутами "До бункеру головного осередку пропаганди ОУН і УПА" в с. Корчин, Сколівського району та "На Вежу пам’яті" в с. Сприня, Самбірського району провели на Львівщині. Також відновили ознакування на шляху "На Вежу пам'яті" на відрізку із села Стрілки Старосамбірського району", - йдеться в повідомленні.
Під час заходу також відбувся тренінг з безпеки в горах в умовах активних мандрівок. Як зазначають організатори, роботи з розчищення шляхів триватимуть упродовж червня.
Захід організувало управління туризму та курортів Львівської ОДА у партнерстві з волонтерами Української академії лідерства Львівського осередку, ДСНС у Львівській області, Гірською оперативно-рятувальною службою та працівниками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Фото: loda.gov.ua