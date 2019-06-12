Два турмаршрути місцями національно-визвольних змагань очистили на Львівщині

На Львівщині очистили два туристичні маршрути: "До бункеру головного осередку пропаганди ОУН і УПА" в селі Корчин Сколівського району та "На Вежу пам’яті" в с. Сприня Самбірського району.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

"Очищення туристичних шляхів за двома маршрутами "До бункеру головного осередку пропаганди ОУН і УПА" в с. Корчин, Сколівського району та "На Вежу пам’яті" в с. Сприня, Самбірського району провели на Львівщині. Також відновили ознакування на шляху "На Вежу пам'яті" на відрізку із села Стрілки Старосамбірського району", - йдеться в повідомленні.

Загалом учасники акції очистили понад 20 кілометрів шляхів активного туризму. На них відновили навігаційні знаки та інформаційні стенди, очистили бункер ОУН і УПА та джерело. У межах розчищувальних робіт записали шляхи на GPS-трекер, що тепер надасть можливість активним мандрівникам знайти їх офлайн та спланувати безпечну подорож.

Під час заходу також відбувся тренінг з безпеки в горах в умовах активних мандрівок. Як зазначають організатори, роботи з розчищення шляхів триватимуть упродовж червня.

Захід організувало управління туризму та курортів Львівської ОДА у партнерстві з волонтерами Української академії лідерства Львівського осередку, ДСНС у Львівській області, Гірською оперативно-рятувальною службою та працівниками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Фото: loda.gov.ua