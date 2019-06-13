У Львові щомісяця проводитимуться авторські екскурсії

Авторські екскурсії Львовом започаткувала команда проєкту ReHERIT разом із гідами. Вони проводитимуться щомісяця і відкриють туристам і місцевим жителям багато невідомих сторінок з історії міста.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

«Прогулянки відбуватимуться з травня до жовтня. Так, 26 червня 2019 р. о 15.00 год. запрошують на авторську екскурсію «Львівське математичне коло, розбите Другою світовою»,- зазначається в повідомленні.

Ця прогулянка продовжує серію щомісячних екскурсій, присвячених пам’ятним місцям та персонам Львова у період Другої світової. «Львівське математичне коло…» розповість про середовища львівських науковців, їхні будні, здобутки, надії та сподівання. Йтиметься не лише про відомих науковців — Стефана Банаха, Гуго Штейнгауза, Казимира Бартеля, Станіслава Уляма, Мирона Зарицького, — а й про невідомі, але не менш цікаві й важливі для міста постаті.

Кожна прогулянка — це індивідуальна розробка гіда, який пропонує свою тему й професійне бачення цього періоду в історії міста.

Перша екскурсія розпочнеться від Оперного театру, а завершиться в кав’ярні «Шкоцька», де учасники зможуть обговорити почуте й поділитися думками.

Екскурсія розроблена проєктом ReHERIT для популяризації культурної спадщини міста.

Окрім щомісячних авторських екскурсій, можна відвідати відкриту прогулянку Єврейським кварталом міста. Вона проводиться двічі на місяць.

Участь в екскурсіях безкоштовна. Реєстрація за посиланням.