Гетьманська столиця запрошує на БатуринФест "Шабля"

Найближчими вихідними в Батурині Чернігівської області вдруге відбудеться масштабний фестиваль "Шабля", присвячений 350-річчю створення в цьому місті гетьманської столиці.

Про це повідомляється на сторінці фестивалю у Facebook.

"15-16 червня 2019 року в місті Батурині на Чернігівщині відбудеться головна подія літа - ІІ БатуринФест "Шабля", який присвячений 350-й річниці з дня започаткування гетьманської столиці", - йдеться в анонсі заходу.

Першого дня на відвідувачів чекають відкриття фесту, виступи народних аматорських колективів, показові виступи "сучасних козаків", нічна дискотека тощо. Вперше в Батурині свою творчість продемонструють артисти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва (естрадний спів, сучасний естрадний танець, пантоміма, ілюзія й маніпуляція, жонглювання).

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А головною подією суботи, як зазначають організатори, стане "Baturyn Beats Global вечірка" за участі українських та іспанського музикантів.

Другий день фестивалю позначиться проведенням молодіжного артпікніка (з фотозоною, малюванням, бодіартом, музикою, танцями та ін.), виступами ансамблю "Сіверські клейноди" з Чернігова та військового оркестру з Конотопа, показовими змаганнями з греко-римської боротьби, концертом гурту Kozak System, нічною дискотекою.

В парку "Кочубеївський", де розташуються фестивальні локації, працюватимуть атракціони, майстер-класи для дітей та дорослих, сувенірний ярмарок, виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, фудзони українських страв тощо. Усім охочим пропонуватимуться екскурсії Національним історико-культурним заповідником "Гетьманська столиця".

З детальною програмою фестивалю "Шабля" можна ознайомитися на сайті Батуринської ОТГ.

Як і попереднього разу, гаслом БатуринФесту залишається проголошений 300 років тому гетьманом Іваном Мазепою вислів "Же през шаблю маєм право".