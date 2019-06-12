Львів кличе на фестиваль давньої музики

У Львові вихідними – 15-16 та 23 червня на чотирьох локаціях відбудеться щорічний міжнародний Фестиваль давньої музики. Його особливість – поєднання в програмах композицій минулих епох та сучасності.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За словами мистецької директорки ХVII Фестивалю давньої музики у Львові Людмили Капустіни, у цьогорічній програмі – майстер-курс та 4 концерти виконавців з України, Швейцарії, Білорусі та Франції.

Концерти у Львові буде організовано на таких локаціях: дзеркальна зала Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, Латинський катедральний собор, "Віденська кав'ярня" й дзеркальна зала палацу Потоцьких.

На концертах виступатимуть Анна Іванюшенко, клавесин, Наталія Кожушко-Максимів, флейта (Україна), Жан-Крістоф Фріш, флейта (Франція), «A Cappella Chor Zürich» (Швейцарія), Хор Барокової капели (Україна), диригент Богдан Швед (Україна-Швейцарія), гурт «Стары Ольса» (Білорусь).

А з 11 до 15 червня відбудеться серія репетицій українсько-швейцарського диригента Богдана Шведа з хором студентів Барокової капели Львівської національної музичної академії. Підсумком цього стане спільний концерт двох хорів: студентського українського та «A cappella Chor Zürich», керівник якого – Богдан Швед.

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Концерт-відкриття відбудеться в суботу, 15 червня, о 15:00 у Дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Також цього дня у Латинському катедральному соборі буде концерт "Гармонія сфер".

У неділю, 16 червня, у "Віденській кав'ярні" відбудеться концерт "Музика доби Великого Князівства Литовського" у виконанні гурту "Стары Ольса" (Білорусь).

У неділю, 23 червня, в дзеркальній залі Палацу Потоцьких влаштують концерт Air with ornaments за участю флейтиста з Франції Air with ornaments Жана-Крістофа Фріша.

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