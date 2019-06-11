У Буші каменярі створюють скульптури казкових героїв

На Вінниччині в селі Буша Ямпільського району проходить Всеукраїнський фестиваль народної творчості "Бушанська пектораль", учасники якого виготовляють скульптури казкових героїв.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила в.о. директора Державного історико-культурного заповідника "Буша" Ірина Захарчук.

"Всеукраїнський фестиваль народної творчості "Бушанська пектораль" проводиться вперше. Участь у ньому беруть майстри-каменотеси та гончарі. Каменотеси виготовляють скульптури казкових героїв, які будуть встановлені біля нового приміщення Вінницького театру ляльок. Дитячою буде й тематика робіт гончарів: вони теж виготовлятимуть скульптури казкових персонажів", - повідомила Захарчук.

За її словами, фестиваль проходить на території Державного історико-культурного заповідника "Буша", який його й організував. До участі в фесті запросили шістьох каменотесів, здебільшого – зі Львівщини, та чотирьох гончарів. Майстри-каменярі працюють на території парку заповідника, а гончарі творять у "Хаті бушанських легенд".

Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Бушанська пектораль» / Фото: Державний історико-культурний заповідник «Буша»

Каменярі за підсумками фесту створять шість скульптур казкових персонажів із білого ямпільського пісковику, які прикрасять нове приміщення Вінницького обласного лялькового театру. Використають задля цього й витвори гончарів, утім, скільки їх виліплять майстри, ще невідомо, - рахуватимуть їх опісля випалювання.

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Триватиме фестиваль до 15 червня. У день закриття будуть представлені роботи, виготовлені митцями для Вінницького лялькового театру, актори якого покажуть гостям виставу "Теремок" та презентують дитячу розважальну програму.

"Бушанська пектораль" – продовжувач традицій популярного Міжнародного фестивалю народної творчості "Чарівні джерела", який проводився в Буші до 2013 року.