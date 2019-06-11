На Житомирщині влаштують перший фестиваль культури української шляхти

На Житомирщині 16 червня відбудеться І Овруцький фестиваль автентичної культури української шляхти.

Про це в розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив заступник начальника відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради Василь Гуз.

"У селі Гошів Овруцького району вперше відбудеться Овруцький фестиваль автентичної культури української шляхти. Ми звикли до того, що була польська шляхта, а от про околичну шляхту, яка проживала в околицях на теренах нашого краю, мало хто знає. До неї належали українці за походженням, які сповідували православ’я, зберегли свою мову та фактично виконували функцію прикордонників, захищаючи землі. То ж ми вирішили провести свято живих народних традицій, культури та побуту саме української шляхти", - зауважив Гуз.

За його словами, головна мета заходу – відродження та збереження самобутності давніх звичаїв української шляхти.

У програмі фестивалю – конкурс на самобутні українські народні пісні та автентичний фольклор, ярмарок виробів майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, майстер-класи.

Крім того, організатори обіцяють фолк-дефіле з автентичним одягом, а також частування гостей стравами і напоями давньої шляхетської кухні.

На фестиваль приїдуть понад два десятки колективів з Овруцького, Лугинського, Коростенського та Малинського районів Житомирщини.