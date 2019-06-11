Рівненський музей покаже туристам «Мистецтво одного села»

Увесь багатющий спектр народних традицій одного із сіл Рівненщини відтепер можуть побачити туристи та відвідувачі обласного музею.

Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

«У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрилася експозиція з циклу «Мистецтво одного села». Цього разу естафету обласної мистецької акції перейняла Кореччина. Творчі доробки майстрів народного мистецтва презентувало село Новий Корець. 23 майстрів села показали свої творчі роботи. Це вироби художньої вишивки, обробки та оздоблення дерева», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що свої роботи продемонстрували умільці кераміки лозо-, соломо- та паперового плетіння. А ще - вироби із сірників, інкрустовані соломкою та в’язані гачком.

Окрім цього, на виставці презентують ужиткові речі, святковий одяг жителів села та обрядові хліби до весілля.

Відкриття акції супроводжували виступи народного аматорського фольклорного ансамблю «Червоне намисто». Глядачам також показали документальний фільм-розповідь про неповторну історію, звичаї та традиції села Новий Корець.

«Родзинкою» мистецької акції став обряд весілля з усіма старовинними звичаями, після якого усі присутні могли посмакувати смачним короваєм.

Експозиція з циклу «Мистецтво одного села» діятиме в Рівненському обласному музеї до 26 червня.

Фото: rv.gov.ua