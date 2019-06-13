У Мін’юсті порадили, на що звертати увагу під час укладання договору з турагентствами

Перш ніж підписувати договір з туристичними агенціями, необхідно його прочитати.

На цьому наголосила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова на сторінці в Facebook.

"Звичайно, треба виконувати умови підписаного договору. Тому перед підписанням необхідно його прочитати! Саме так, прочитати. Все своє життя як адвокат я бачу сотні людей, які сприймають договір як формальні папери. Чесно кажучи, і сама потрапляла в такі ситуації. Але саме в договорі викладені умови, за яких вам можуть не повернути кошти”, - зазначила Сукманова.

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Вона також звернула увагу, що в будь-якому випадку в договорі є умови про форс-мажор.

“Шановні друзі, законодавство України не містить визначення, що це таке. Саме тому ви маєте право попросити включити в цей розділ і хворобу, і втрату роботи, і непередбачувану вагітність...”, - пояснила перший заступник міністра юстиції.

Також Сукманова розповіла, що в законі “Про туризм” є ст. 20, “котра говорить про те, що в разі, якщо сталося щось серйозне (як-то погіршення умов туристичної подорожі, зміни курсу гривні тощо) ви маєте право вимагати внесення змін або розірвання договору та повернення коштів”.