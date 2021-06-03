NASA запустить на Венеру космічні апарати для дослідження ознак життя
Про це передає Укрінформ з посиланням на The New York Times.
Торік Венера знову привернула увагу вчених після того, як астрономи, заявили, що виявили переконливі докази існування мікробів у хмарах Венери, де температура не така висока, як на поверхні планети. Вони зазначили, що виявили молекулу фосфіну, який міг там утворитися лише як продукт життєдіяльності живих організмів.
Орбітальний комплекс DAVINCI+ може остаточно підтвердити присутність фосфіну. Після виходу на орбіту космічний корабель скине сферичний зонд із приладами, які аналізуватимуть гази, опускаючись через атмосферу протягом трохи більш як години. DAVINCI+ продовжуватиме вивчати планету за допомогою камери, яка робитиме знімки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазонах хвиль.
Орбітальний апарат VERITAS створюватиме точні тривимірні глобальні карти за допомогою радара, а спектрометр визначатиме, з чого складається поверхня планети. Він також вимірюватиме зміни гравітаційного поля, що дасть ключ до розгадки її внутрішніх геологічних процесів.
Останній космічний корабель NASA з дослідження Венери, «Магеллан», прибув на планету 1990 року й провів там чотири роки.
Європейське космічне агентство запустило космічний апарат Venus Express у 2005 році, який обертався навколо Венери упродовж восьми років, спостерігаючи за потоками лави та іншими доказами того, що вона все ще геологічна активна.
Нині на орбіті Венері перебуває єдиний космічний апарат "Акацукі" Японського космічного агентства, який досліджує гравітаційні збурення - так звані гравітаційні хвилі - та інші астрономічні явища.