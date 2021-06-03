NASA запустить на Венеру космічні апарати для дослідження ознак життя

NASA має намір уперше з 1994 року запустити два космічних кораблі для вивчення Венери.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The New York Times.

Торік Венера знову привернула увагу вчених після того, як астрономи, заявили, що виявили переконливі докази існування мікробів у хмарах Венери, де температура не така висока, як на поверхні планети. Вони зазначили, що виявили молекулу фосфіну, який міг там утворитися лише як продукт життєдіяльності живих організмів.

Орбітальний комплекс DAVINCI+ може остаточно підтвердити присутність фосфіну. Після виходу на орбіту космічний корабель скине сферичний зонд із приладами, які аналізуватимуть гази, опускаючись через атмосферу протягом трохи більш як години. DAVINCI+ продовжуватиме вивчати планету за допомогою камери, яка робитиме знімки в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазонах хвиль.

Орбітальний апарат VERITAS створюватиме точні тривимірні глобальні карти за допомогою радара, а спектрометр визначатиме, з чого складається поверхня планети. Він також вимірюватиме зміни гравітаційного поля, що дасть ключ до розгадки її внутрішніх геологічних процесів.

Останній космічний корабель NASA з дослідження Венери, «Магеллан», прибув на планету 1990 року й провів там чотири роки.

Європейське космічне агентство запустило космічний апарат Venus Express у 2005 році, який обертався навколо Венери упродовж восьми років, спостерігаючи за потоками лави та іншими доказами того, що вона все ще геологічна активна.

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Нині на орбіті Венері перебуває єдиний космічний апарат "Акацукі" Японського космічного агентства, який досліджує гравітаційні збурення - так звані гравітаційні хвилі - та інші астрономічні явища.