NASA показало нічну Венеру зблизька

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало світлину планети Венера вночі, яку зробив космічний зонд Parker.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі NASA.

Сама фотографія було зроблена телескопом WISPR ще 11 липня минулого року на відстані 12 380 км від самої Венери.

Права частина світлини заповнена зірками, а ліву займає сама планета.

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Темною плямою в центрі знімка є Земля Афродіти, найбільша з трьох великих височин Венери. Вона є трохи темнішою через те, що температура в її регіоні на 30 градусів Цельсія нижча порівняно з її навколишнім середовищем.

Зазначається, що космічний зонд Parker 20 лютого знову пролетів повз Венеру. Дослідники очікують отримати й обробити нові дані вже у квітні цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало панорамну світлину у 360 градусів з Марса, яку зробив марсохід Perseverance ("Наполегливість").

Фото: NASA