NASA показало Марс у знімку в 360 градусів

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало панорамну світлину у 360 градусів з Марса, яку зробив марсохід Perseverance ("Наполегливість").

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі NASA.

Панорамний знімок у 360 градусів був «склеєний» завдяки 142 окремим світлинам.

Фотографії зроблені за допомогою навігаційної камери апарата Mastcam-Z. Вона розташована на верхівці космічного робота Perseverance та може робити не тільки панорамні кольорові фото на поверхні Марса, а й світлини у 3D.

Зазначається, що камери на марсоході допоможуть вченим оцінити геологічну історію та атмосферні умови кратера Джезеро, а також визначити, які породи каміння можна буде зібрати для можливого повернення на Землю в майбутньому.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Perseverance надіслав на Землю своє перше відео з Червоної планети.

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18 лютого американська космічна орбітальна станція Perseverance доставила на орбіту Марса унікальний експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU означає “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати кисень з атмосфери іншої планети.

Фото: NASA