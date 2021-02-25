NASA показало Марс у знімку в 360 градусів
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі NASA.
Панорамний знімок у 360 градусів був «склеєний» завдяки 142 окремим світлинам.
Фотографії зроблені за допомогою навігаційної камери апарата Mastcam-Z. Вона розташована на верхівці космічного робота Perseverance та може робити не тільки панорамні кольорові фото на поверхні Марса, а й світлини у 3D.
Зазначається, що камери на марсоході допоможуть вченим оцінити геологічну історію та атмосферні умови кратера Джезеро, а також визначити, які породи каміння можна буде зібрати для можливого повернення на Землю в майбутньому.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Perseverance надіслав на Землю своє перше відео з Червоної планети.
18 лютого американська космічна орбітальна станція Perseverance доставила на орбіту Марса унікальний експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU означає “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати кисень з атмосфери іншої планети.
Фото: NASA