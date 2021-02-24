NASA зашифрувало повідомлення на парашуті марсохода Perseverance

Величезний парашут, за допомогою якого марсохід Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США - Perseverance - здійснив посадку на Марс, містив секретне повідомлення, яке зашифрував один з інженерів у команді NASA.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Системний інженер Ян Кларк використав двійковий код, щоб написати Dare Mighty Things (Відважтесь на великі справи) на помаранчевих та білих смугах парашута. Це девіз Лабораторії реактивного руху NASA, яка керує місією Perseverance. Також на обідку парашута інженер сховав GPS-координати бази лабораторії у Пасадені, штат Каліфорнія.

Кларк, любитель головоломок, придумав цю ідею два роки тому. Інженери хотіли зробити незвичайний малюнок на нейлоновій тканині, щоб знати, як орієнтувався парашут під час спуску.

У соціальних мережах послання змогли розгадати приблизно за шість годин. Здогадки користувачів соцмереж підтвердив головний інженер марсохода Perseverance Адам Штельцнер в своєму Твіттері.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Perseverance досягнув Червоної планети минулого тижня. Апарат сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками вчених, мільярди років тому було розташоване озеро та дельта річки.

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Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.

Раніше Perseverance надіслав на Землю своє перше відео з Червоної планети, а також аудіозапис зі звуками з поверхні Марса.