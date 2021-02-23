Як звучить Марс: NASA пропонує послухати запис із поверхні планети

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало аудіозапис із звуками з поверхні Марса, який записав марсохід Perseverance ("Наполегливість").

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твітер-акаунті, який ведуть від імені ровера Perseverance.

«Тепер, коли ви бачили Марс, послухайте його. Візьміть навушники і послухайте перші звуки, записані одним із моїх мікрофонів», - йдеться у твіті.

На записі можна почути тихий тріск і гул, ймовірно, від поривів вітру.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Як повідомляв Укрінформ, раніше Perseverance надіслав на Землю своє перше відео з Червоної планети.

18 лютого американська космічна орбітальна станція Perseverance доставила на орбіту Марса унікальний експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU означає “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати кисень з атмосфери іншої планети.