Як звучить Марс: NASA пропонує послухати запис із поверхні планети
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твітер-акаунті, який ведуть від імені ровера Perseverance.
«Тепер, коли ви бачили Марс, послухайте його. Візьміть навушники і послухайте перші звуки, записані одним із моїх мікрофонів», - йдеться у твіті.
На записі можна почути тихий тріск і гул, ймовірно, від поривів вітру.
Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Як повідомляв Укрінформ, раніше Perseverance надіслав на Землю своє перше відео з Червоної планети.
18 лютого американська космічна орбітальна станція Perseverance доставила на орбіту Марса унікальний експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU означає “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати кисень з атмосфери іншої планети.