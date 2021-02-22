Марсохід NASA показав «спокій та велич» Червоної планети

Марсохід NASA показав «спокій та велич» Червоної планети

Відео
Укрінформ
Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance ("Наполегливість"), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

Як передає Укрінформ, про це інформує Tвіттер марсохода.

"Посадка на Марс - це приплив напруги, драми та шуму. Потім, коли пил очиститься: спокою та величі", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого американська космічна орбітальна станція Perseverance доставила на орбіту Марса унікальний експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU означає “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати О2 з атмосфери іншої планети.

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