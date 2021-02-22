Марсохід NASA показав «спокій та велич» Червоної планети

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance ("Наполегливість"), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

Як передає Укрінформ, про це інформує Tвіттер марсохода.

"Посадка на Марс - це приплив напруги, драми та шуму. Потім, коли пил очиститься: спокою та величі", - йдеться у дописі.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого американська космічна орбітальна станція Perseverance доставила на орбіту Марса унікальний експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU означає “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати О2 з атмосфери іншої планети.