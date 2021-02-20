Гелікоптер NASA вийшов на зв’язок з Марса

Лабораторія Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного простору США (NASA) отримала повідомлення від гелікоптера Ingenuity з Марса. Апарат перебуває на марсоході, який здійснив посадку на Червоній планеті 18 лютого.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

Якщо гелікоптер успішно проведе першу ніч на Марсі, де температура сягає -90 градусів за Цельсієм, на наступний день NASA почне зарядження батарей гелікоптера, а згодом спробує здійснити перший політ на іншій планеті.

Ingenuity, the Mars Helicopter I carry, is working as expected. I’m currently charging it, but once I set it down, it’ll rely solely on its solar panels. If it survives the brutally cold Martian nights, the team will attempt flight. https://t.co/8pksN06ZwP #CountdownToMars pic.twitter.com/80kEoww0QU — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 20, 2021

«Для нас особливу важливість мають два питання: заряд Ingenuity, а також підтвердження того, що база працює як задумано, обігрів відключається і електронні пристрої працюють в очікуваному інтервалі. Обидва показники, як видається, добре працюють. Після цього позитивного повідомлення ми завтра розпочинаємо зарядження батареї», - заявив Тім Кенгем, відповідальний за проєкт гелікоптера в лабораторії.

За планом, 2-кілограмовий гелікоптер відокремиться від марсохода через 30-60 днів і здійснить перший політ на іншій планеті. Для того, щоб провести переліт у розрідженій атмосфері Марса, його лопаті крутитимуться у п‘ять разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі.

Як повідомлялося, марсохід Perseverance досягнув Червоної планети цього тижня і вже надіслав на Землю перші знімки. Апарат сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками вчених, мільярди років тому було розташоване озеро та дельта річки.

Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.

Фото, відео: Твіттер NASA