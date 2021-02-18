«Сім хвилин жаху» позаду: марсохід NASA сів на Червону планету

«Сім хвилин жаху» позаду: марсохід NASA сів на Червону планету

Відео
Укрінформ
Марсохід NASA Perseverance з ядерним двигуном здійснив спуск в атмосферу Червоної планети та посадку на її поверхню.

Відеотрансляція події відбувалася на офіційному Ютуб-каналі NASA, повідомляє Укрінформ.

Таким чином, марсохід вагою в одну тону та вартістю $2,7 мільярда досяг місця призначення через сім місяців після старту. Це вже дев’ятий корабель, який успішно висадився на Марсі.

Зниження та посадка космічного модуля з марсоходом відбувалася в автономному режимі, оскільки з командного пункту на Землі немає можливості коригувати його дії – через затримку сигналу на 11 хвилин.

У NASA назвали етап зниження та посадки як «сім хвилин жаху». Саме стільки часу необхідно модулю для входження в атмосферу Червоної планети, коригування траєкторії, відкриття парашуту та посадки. І все це – без втручання інженерів на Землі.

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Посадка Perseverance була спланована поблизу стародавнього озера та дельти річки, яка впадала в нього мільярди років тому, як вважають учені. Зараз в цьому місці на Марсі розташований кратер Jezero. І хоча місце посадки є одним із найбільш складних через розкидані брили та круті обриви, Perseverance був спрямований саме сюди для того, щоб дослідити грунт у місці, де раніше могло існувати озеро та річка з ознаками життя.

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Марсохід має необхідне обладнання для того, щоб дослідити зразки ґрунту на предмет мікроскопічних органічних залишків. Він також має системи самостійної орієнтації для виконання місії у складній місцевості на Марсі. Крім того, Perseverance обладнаний десятками камер високої роздільної здатності, у тому числі з можливістю створювати 3D зображення, лазерною установкою, спектрометрами, мікрофонами. Марсохід також має рентгенівську установку для пошуку слідів життя, кілька спеціальних наукових приладів, радіолокатор та інші можливості. На додаток – у ньому є свій дрон та система штучного інтелекту.

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Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.

Як повідомляв Укрінформ NASA відправила марсохід Perseverance наприкінці липня минулого року на ракеті-носії Atlas V з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

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