Марсохід NASA запише, як «звучить» Червона планета

Марсохід Perseverance («Наполегливість») Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) записуватиме звуки на Червоній планеті після свого приземлення у лютому цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SciTechDaily.

Після свого приземлення на Червону планету, 18 лютого, марсохід Perseverance не тільки робитиме світлини й збиратиме зразки ґрунту, але й записуватиме звуки на самій планеті.

В апараті встановлена пара мікрофонів, які записуватимуть цікаві й історичні звуки прибуття й приземлення апарату на Марс, а також звуки під час роботи марсоходу, вітру та інші.

Зазначається, що звучання багатьох речей на Землі дещо відрізняється від звуків на Червоній планеті, адже щільність марсіанської атмосфери дорівнює 1% щільності атмосфери Землі на поверхні. Також атмосфера на Марсі має інший склад, аніж наша атмосфера, що впливає на випромінювання та поширення звуку.

«Звуки на Марсі дещо відрізняються від тих, що на Землі, через атмосферний склад. Усі звуки будуть тихішими через низький тиск. Окрім того, високочастотні тони будуть сильно ослаблені молекулами вуглекислого газу. Загалом, це нагадуватиме, якби ви щось слухали крізь стіну», - заявив представник NASA Баптіст Чайд.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) оприлюднило анімацію, на якій продемонстровано майбутнє приземлення марсохода Perseverance на Червону планету.