NASA створить нову космічну обсерваторію, що вивчатиме розширення Всесвіту

Аерокосмічна агенція NASA затвердила проєкт спектрофотометричної обсерваторії SPHEREx — вона вивчатиме далекі галактики, розширення Всесвіту та шукатиме біогенні молекули.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, передає Укрінформ.

За планами NASA, телескоп вперше у світі має створити мапу спектрометрії всього неба у ближньому інфрачервоному діапазоні. Методом спектрометрії науковці розділять ближнє інфрачервоне світло на окремі довжини хвиль або кольору — як призма розбиває сонячне світло на складові його кольори.

Таке дослідження може показати, з чого складається об’єкт, бо окремі хімічні елементи поглинають та випромінюють світло певної довжини. Такий метод також дозволяє визначити відстань об’єкта до Землі, тому вказана мапа буде тривимірною.

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Крім створення цієї мапи, обсерваторія вивчатиме швидке розширення Всесвіту після Великого вибуху, історію формування галактик, а також шукатиме ключові біогенні молекули у протопланетних дисках, молодих зоряних об’єктах та молекулярних хмарах. Вчені хочуть знайти молекули, без яких неможливе існування життя, принаймні подібне на життя на Землі.

Телескоп вагою 69 кілограмів з ефективним діаметром 20 сантиметрів створюватимуть два з половиною роки, на початку січня стартувала робота над фінальними кресленнями та апаратним і програмним забезпеченням.

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Запуск SPHEREx відбудеться не раніше червня 2024 року і не пізніше квітня 2025-го.

Фото: NASA