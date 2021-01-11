NASA створить нову космічну обсерваторію, що вивчатиме розширення Всесвіту
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA, передає Укрінформ.
За планами NASA, телескоп вперше у світі має створити мапу спектрометрії всього неба у ближньому інфрачервоному діапазоні. Методом спектрометрії науковці розділять ближнє інфрачервоне світло на окремі довжини хвиль або кольору — як призма розбиває сонячне світло на складові його кольори.
Таке дослідження може показати, з чого складається об’єкт, бо окремі хімічні елементи поглинають та випромінюють світло певної довжини. Такий метод також дозволяє визначити відстань об’єкта до Землі, тому вказана мапа буде тривимірною.
Крім створення цієї мапи, обсерваторія вивчатиме швидке розширення Всесвіту після Великого вибуху, історію формування галактик, а також шукатиме ключові біогенні молекули у протопланетних дисках, молодих зоряних об’єктах та молекулярних хмарах. Вчені хочуть знайти молекули, без яких неможливе існування життя, принаймні подібне на життя на Землі.
Телескоп вагою 69 кілограмів з ефективним діаметром 20 сантиметрів створюватимуть два з половиною роки, на початку січня стартувала робота над фінальними кресленнями та апаратним і програмним забезпеченням.
Запуск SPHEREx відбудеться не раніше червня 2024 року і не пізніше квітня 2025-го.
Фото: NASA