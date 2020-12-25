Hubble показав активну галактику Циркуль

Телескоп Hubble зробив знімок галактики Циркуль, розташованої в однойменному сузір'ї.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Галактика розташована від Землі на відстані у 13 мільйонів світлових років, і розташована у південній частині сузір'я Циркуль.

Зазначається, що спіральна галактика Циркуль є другим типом Сейфертівської галактики. Ці моделі галактик мають компактні центри і, як вважається, також містять масивні чорні діри.

Самі Сейфертівські галактики є частиною більшого класу об'єктів, які називаються активними ядрами галактик або AGN.

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AGN, у свою чергу, мають здатність виштовхувати газ із центрів своїх галактик, викидаючи його в космос з феноменальною швидкістю.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок галактики Arp 22 у сузір'ї Змія.

Фото: NASA