Hubble показав активну галактику Циркуль
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Укрінформ
Телескоп Hubble зробив знімок галактики Циркуль, розташованої в однойменному сузір'ї.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Галактика розташована від Землі на відстані у 13 мільйонів світлових років, і розташована у південній частині сузір'я Циркуль.
Зазначається, що спіральна галактика Циркуль є другим типом Сейфертівської галактики. Ці моделі галактик мають компактні центри і, як вважається, також містять масивні чорні діри.
Самі Сейфертівські галактики є частиною більшого класу об'єктів, які називаються активними ядрами галактик або AGN.
AGN, у свою чергу, мають здатність виштовхувати газ із центрів своїх галактик, викидаючи його в космос з феноменальною швидкістю.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок галактики Arp 22 у сузір'ї Змія.
Фото: NASA