Hubble показав скупчення суперзірок в огорнутій пилом галактиці
Фото
Укрінформ
Телескоп Hubble зробив знімок галактики Arp 22 у сузір'ї Змія.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Загалом на знімку є понад 200 зоряних скупчень.
Найбільше скупчення Arp 220 - близько 10 мільйон мас Сонця - вдвічі масивніше, ніж будь-яке подібне зоряне скупчення у галактиці Чумацький Шлях.
Arp 22 зіткнулася з іншою галактикою близько 700 мільйонів років тому, розпочавши народження зірок в невеликому регіоні діаметром близько 5000 світлових років.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня телескоп Hubble зробив знімок галактичної туманності NGC 604 у сузір'ї Трикутник.
Фото: NASA