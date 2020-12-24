Hubble показав скупчення суперзірок в огорнутій пилом галактиці

Телескоп Hubble зробив знімок галактики Arp 22 у сузір'ї Змія.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Загалом на знімку є понад 200 зоряних скупчень.

Найбільше скупчення Arp 220 - близько 10 мільйон мас Сонця - вдвічі масивніше, ніж будь-яке подібне зоряне скупчення у галактиці Чумацький Шлях.

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Arp 22 зіткнулася з іншою галактикою близько 700 мільйонів років тому, розпочавши народження зірок в невеликому регіоні діаметром близько 5000 світлових років.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня телескоп Hubble зробив знімок галактичної туманності NGC 604 у сузір'ї Трикутник.

Фото: NASA