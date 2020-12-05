Астрономи знайшли й нанесли на мапу близько мільйона галактик

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Next Web.

Видання зазначає, що попередні дослідження проводилися роками, і телескоп Pathfinder побив рекорди швидкості і впорався з пошуком галактик за два тижні за допомогою радіохвиль.

Радіохвилі мають найбільшу довжину хвилі серед усіх форм світла. Вони дозволяють вивчати деякі найекстремальніші середовища у Всесвіті, від холодних хмар газу до надмасивних чорних дір.

Довгі хвилі легко проходять крізь хмари, пил і атмосферу, але їх потрібно приймати за допомогою великих антен. Широкі (але відносно низькі) простори Австралії є ідеальним місцем для встановлення великих радіотелескопів.

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Відповідно до The Next Web, першу детальну радіокарту південного неба створили внаслідок дослідження неба Сіднейським університетом Молонгло. Огляд тривав десятиліття та охопив 25% небесного простору.

Організація з наукових досліджень CSIRO оглянула 83% неба за 10 днів. Як результат, вона створила мапу на основі 903 зображень. Переглянути панораму неба може кожен охочий на сайті проєкту.

Фото: NASA