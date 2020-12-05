Астрономи знайшли й нанесли на мапу близько мільйона галактик

Астрономи знайшли й нанесли на мапу близько мільйона галактик

Укрінформ
Австралійський радіотелескоп SKA Pathfinder за два тижні провів дослідження, завдяки якому астрономи знайшли та нанесли на карту південного неба більше мільйона галактик за Чумацьким Шляхом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Next Web.

Видання зазначає, що попередні дослідження проводилися роками, і телескоп Pathfinder побив рекорди швидкості і впорався з пошуком галактик за два тижні за допомогою радіохвиль.

Радіохвилі мають найбільшу довжину хвилі серед усіх форм світла. Вони дозволяють вивчати деякі найекстремальніші середовища у Всесвіті, від холодних хмар газу до надмасивних чорних дір.

Довгі хвилі легко проходять крізь хмари, пил і атмосферу, але їх потрібно приймати за допомогою великих антен. Широкі (але відносно низькі) простори Австралії є ідеальним місцем для встановлення великих радіотелескопів.

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Відповідно до The Next Web, першу детальну радіокарту південного неба створили внаслідок дослідження неба Сіднейським університетом Молонгло. Огляд тривав десятиліття та охопив 25% небесного простору.

Організація з наукових досліджень CSIRO оглянула 83% неба за 10 днів. Як результат, вона створила мапу на основі 903 зображень. Переглянути панораму неба може кожен охочий на сайті проєкту.

Фото: NASA

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