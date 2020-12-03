Астрономи створили мапу Чумацького шляху у 3D

Група міжнародних астрономів створила найбільш деталізовану мапу нашої галактики у форматі 3D.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Усі необхідні дані вчені змогли зібрати завдяки космічному телескопу Gaia, який належить Європейському космічному агентству.

Зазначається, що мапа містить достатньо деталей для астрономів, щоб виміряти прискорення Сонячної системи та розрахувати масу галактики.

Ці дані, в свою чергу, підкажуть як формувалася Сонячна система та швидкість, з якою Всесвіт розширювався з часів свого початку.

Читайте також: Марсохід NASA спробує створити кисень на Марсі

Позначивши на карті положення та рухи зірок, телескоп виявив руйнівні процеси за межами Чумацького Шляху: слабкий потік зірок, помічений між двома сусідніми галактиками, є свідченням того, що більш масивна Велика Магелланова Хмара неухильно поїдає більш маленьку Малу Магелланову Хмару.

Багато об’єктів, за якими які спостерігає Gaia, є квазарами, надзвичайно віддаленими та надзвичайно яскравими об'єктами, що живляться чорними дірами у мільярд разів більшими за масу Сонця.

Як повідомляв Укрінформ, у липні цього року понад сотня міжнародних астрофізиків представили найбільшу у світі мапу Всесвіту у 3D, яка репрезентує 11 мільярдів років історії космосу.

Фото: ESA