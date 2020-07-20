Астрофізики представили найбільшу у світі 3D-мапу Всесвіту

Понад сотня міжнародних астрофізиків представили найбільшу у світі мапу Всесвіту у 3D, яка репрезентує 11 мільярдів років історії космосу.

Про це йдеться у пресрелізі канадського Університету Ватерлу.

«Астрофізики заповнили 11 мільярдів років історії Всесвіту завдяки публікації всеоглядного аналізу, найбільшої у світі мапи у 3D», - йдеться у пресрелізі.

Як повідомили у виші, над мапою працювали більше сотні міжнародно відомих астрофізиків впродовж останніх 20 років.

«Це одне з найсуттєвіших досягнень у сфері космології за останнє десятиліття», - заявив професор унверситету Вілл Персайвал.

Читайте також: Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба

Зазначається, що перші дані, які відображені на мапі, датуються часом, коли Всесвіту було лише 300 000 років.

За словам науковців, близько 6 мільйонів років тому Всесвіт розпочав своє розширення, і, з тих пір цей темп пришвидшується. Ймовірно таке явище стає можливим завдяки містичному невидимому компоненту, так званій «темній енергії», яка згадувалася у «Загальній теорії відносності» фізика Альбрета Ейнштейна.