Астрономи показали рентгенівську карту зоряного неба

Астрономи за допомогою телескопа eROSITA представили нову рентгенівську карту зоряного неба.

Про це повідомляє DT з посиланням Інститут позаземної фізики Товариства Макса Планка.

Зазначається, що на карті зібрано більше мільйона об'єктів.

Таким чином, вченим вдалося фактично подвоїти кількість відомих рентгенівських джерел, які були відкриті за 60 років спостережень. Більшість з таких джерел – активні ядра галактик, всередині яких ростуть надмасивні чорні діри.

Вчені зазначають, що телескоп eROSITA проводив спостереження за небом протягом 182 днів. У результаті йому вдалося отримати більш глибокі зображення, ніж телескопа ROSAT 30 років тому. Карта допомагає визначити розташування гарячого газу в Чумацькому Шляху, а також в міжгалактичному просторі, який його оточує.

Фото: Інститут позаземної фізики Товариства Макса Планка