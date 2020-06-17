SpaceX шукає інженерів, які побудують плавучі космодроми для місій на Місяць

SpaceX шукає інженерів, які побудують плавучі космодроми для місій на Місяць

Укрінформ
Аерокосмічна компанія SpaceX оголосила пошук інженерів для будівництва плавучих космодромів надважкого класу, звідки вирушатимуть місії на Місяць та Марс, а також у гіперзвукові подорожі навколо Землі.

Про це у Twitter написав засновник компанії Ілон Маск.

"SpaceX будує плавучі космодроми надважкого класу для місій на Марс, Місяць та гіперзвукових подорожей навколо Землі", - йдеться у дописі Маска.

У коментарях у Маска запитали, коли очікувати перші гіперзвукові польоти навколо Землі. Він зазначив, що перед комерційним запуском проведуть випробування. Перші тестові польоти можуть відбутися вже за 2-3 роки.

Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

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Це був перший американський пілотований корабель, запущений США з 2011 року, коли була припинена програма польотів багаторазових шатлів. З того часу астронавти NASA доставлялися на МКС російськими кораблями «Союз».

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