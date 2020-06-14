SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник

13 червня компанія SpaceX запустила на орбіту 58 супутників Starlink і 3 супутника SkySat Earth.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

«Falcon 9 доставив на орбіту 58 супутників Starlink і 3 Skysats від Planet (найбільша супутникова мережа спостереження Землі - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Раніше SpaceX успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 60 мінісупутників, призначених для розгортання інтернет-покриття системи Starlink.

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У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальну групу з 12000 космічних апаратів даного типу (а надалі - 30000) для створення повномасштабної мережі.

Фото: twitter.com/SpaceX