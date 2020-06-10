Космічний корабель Маска може повернутися на Землю вже у серпні
Про це Spaceflight Now заявив в.о. адміністратора одного з директоратів NASA Кен Бауерсокс.
"Ми не прописували період місії Demo-2 допоки члени екіпажу не досягли орбіти, і ми змогли оцінити Dragon. Нині Dragon добре працює, і тому я думаю, що члени екіпажу можуть залишитися там (на МКС – ред.) один або два місяці", - повідомив він.
За словами Бауерсокса, нині уточнюються всі деталі.
Зазначається, що повернення астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі буде, залежати від кількох факторів, а саме, ефективності роботи Crew Dragon, прогресу їхньої роботи на МКС та погодних умов в районі, де буде запланована посадка, - в Атлантичному океані або Мексиканському заливі.
Раніше плавуча платформа, на яку в океані приземлилася перша ступінь ракети-носія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал (Флорида, США), де розташований Космічний центр імені Кеннеді.
Як повідомляв Укрінформ, 30 травня з космодрому на мисі Канаверал стартував космічний корабель Crew Dragon. Це був перший за останні дев'ять років старт з екіпажем на борту з території США.
Астронавти Боб Бенкен й Дуглас Герлі вже наступного дня успішно досягли Міжнародної космічної станції.
Фото: NASA