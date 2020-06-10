Космічний корабель Маска може повернутися на Землю вже у серпні

Космічний корабель Crew Dragon від компанії SpaceX Ілона Маска може вже за два місяці після успішного польоту до Міжнародної космічної станції повернутися на Землю.

Про це Spaceflight Now заявив в.о. адміністратора одного з директоратів NASA Кен Бауерсокс.

"Ми не прописували період місії Demo-2 допоки члени екіпажу не досягли орбіти, і ми змогли оцінити Dragon. Нині Dragon добре працює, і тому я думаю, що члени екіпажу можуть залишитися там (на МКС – ред.) один або два місяці", - повідомив він.

За словами Бауерсокса, нині уточнюються всі деталі.

Зазначається, що повернення астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі буде, залежати від кількох факторів, а саме, ефективності роботи Crew Dragon, прогресу їхньої роботи на МКС та погодних умов в районі, де буде запланована посадка, - в Атлантичному океані або Мексиканському заливі.

Раніше плавуча платформа, на яку в океані приземлилася перша ступінь ракети-носія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал (Флорида, США), де розташований Космічний центр імені Кеннеді.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 травня з космодрому на мисі Канаверал стартував космічний корабель Crew Dragon. Це був перший за останні дев'ять років старт з екіпажем на борту з території США.

Астронавти Боб Бенкен й Дуглас Герлі вже наступного дня успішно досягли Міжнародної космічної станції.

Фото: NASA