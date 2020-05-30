SpaceX та NASA здійснили запуск пілотованого корабля з космодрому у Флориді

Американська компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, у співпраці з NASA здійснили запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, що має доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Запуск відбувся о 15:23 за місцевим часом (22:23) за Києвом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Falcon 9 відправився зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, звідки запускалися ракети за програмою "Аполон" з освоювання Місяця, а також Space Shuttle – багаторазових космічних човників.

Таким чином, сьогоднішній старт відновив доставлення астронавтів у космос з американської території, оскільки востаннє пілотована подорож у США за програмою Space Shuttle відбулася у 2011 році, після чого програму згорнули. З того часу американців у космос доставляли російські ракетоносії.

Екіпаж першого пілотованого корабля Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA, які мають за плечима по два космічні польоти. Колишній пілот шатла Дуглас Херлі призначений командиром корабля, а польотний фахівець Роберт Бенкен — командиром по спільних операцій з МКС. Ці екіпажні ролі унікальні, вони розподілені тільки на випадок випробувальних польотів. Зазвичай в кораблях зі схемою польоту, як у Crew Dragon, до складу екіпажу входять командир і бортінженери.

Херлі відповідатиме за ділянку автономного польоту Crew Dragon, а Бенкен — контролюватиме автоматичне стикування і розстикування з МКС. Разом вони мають оцінити готовність корабля до доставлення людей на орбіту. Крім того, їм належить перевірити в реальних умовах зручність і функціональність нових рятувальних скафандрів, розроблених SpaceX.

Дивіться відео Discovery про те, що собою являє капсула Crew Dragon:

Як повідомляв Укрінформ, перша спроба запуску Falcon 9 мала відбутися минулої середи, однак вона була відкладена через несприятливі погодні умови в районі потенційного приземлення капсули з астронавтами в разі аварійної посадки. Доставлення американських астронавтів на МКС заплановане на неділю, 31 травня, повідомили в NASA.