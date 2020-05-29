У NASA сказали, коли екіпаж Crew Dragon потрапить на борт МКС

У NASA сказали, коли екіпаж Crew Dragon потрапить на борт МКС

Укрінформ
Якщо 30 травня запуск космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon відбудеться, то екіпаж пілотованої місії зможе потрапити на борт МКС вже 31 травня.

Про це поінформували у NASA.

Відтак наступна спроба запуску пілотованої місії Crew Demo-2 відбудеться 30 травня о 3:22 p.m. EDT (22:22 за київським часом), а о 18:00 має початися онлайн-трансляція зворотного відліку.

Якщо запуску космічного корабля не завадить погода або інші фактори, астронавти Дуглас Герлі і Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом), а на 19:45 заплановане відкриття люку між МКС та Crew Dragon.

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У випадку якщо 30 травня запуск місії буде неможливий, старт перенесуть на 31 травня о 3:00 p.m. EDT (22:00 за київським часом). 

Як повідомляв Укрінформ, Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях «Союз».

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Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі та повернувся на Землю. У кінці 2019 року глава SpaceX Ілон Маск повідомив, що у 2020 році відбудеться перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon на МКС. Зазначалося, що корабель повністю технічно готовий до польоту. А вже в середині травня поточного року Crew Dragon доправили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

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