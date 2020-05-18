NASA висадить на Місяць першу жінку за програмою Artemis

Аерокосмічне агентство США NASA представило міжнародні правила освоєння Місяця і видобутку на ньому корисних копалин.

Ця угода, що містить 10 принципів, розміщена на сайті NASA.

«В рамках програми Artemis NASA висадить першу жінку, а згодом чоловіка на Місяць до 2024 року, провіщаючи нову епоху для вивчення й освоєння космосу. Поки NASA веде програму Artemis, ключову роль у досягненні стійкої та міцної присутності на Місяці, а також підготовки історичної місії на Марс, матимуть міжнародні партнерські відносини. Дуже важливо встановити спільний набір принципів використання й дослідження космічного простору зокрема із численними країнами та представниками приватного сектору, які проводять місії та операції в районі Місяця», - йдеться у вступній частині документу.

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У документі, який називається «Принципи безпечного, мироного та заможного майбутнього» вводиться поняття «безпечних зон» навколо майбутніх баз на Місяці для запобігання втручанню з боку конкурентів. Також NASA пропонує публічний обмін отриманими науковими даними і даними про реєстрацію космічних апаратів на Місяці.

Згідно з документом, країни-учасники угоди повинні захищати усі місця і артефакти на супутнику, які мають історичну цінність. При цьому видобуток і використання ресурсів Місяця дозволяється. Окрім того, щоб уникнути утворення космічного сміття, учасники договору зобов'язуються утилізувати невикористану апаратуру.

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Як повідомлялося, у 2019 році NASA анонсувало проєкт місячної програми Artemis, яка складатиметься з трьох етапів. Перший передбачає непілотований політ корабля Orion навколо Місяця у другій половині 2020 року і його повернення на Землю. Другий етап заплановано на 2022 рік, він має на увазі обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На третьому етапі місії NASA планує здійснити висадку астронавтів на Місяць у 2024 році.

У березні в NASA заявили про тимчасову зупинку підготовки пілотованої місії на Місяць через коронавірусуну кризу.