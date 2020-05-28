Стало відомо, чому старт Crew Dragon відклали в останню мить

Старт космічного корабля Crew Dragon V2 компанії SpaceX з двома астронавтами на борту відклали через грозовий фронт, який міг завадити аварійній посадці у разі нештатної ситуації.

Про це у Facebook повідомив один з учасників проєкту, фахівець у галузі аеронавтики, український журналіст і письменник Андрій Васильєв (друкується під псевдонімом Дорж Бату).

«Отже, старт відклали через несприятливі погодні умови. Грозовий фронт на курсі 90 градусів не дав можливості безпечно стартувати, адже у цьому випадку важлива погода не лише над стартовим майданчиком, але й на ділянці можливої аварійної посадки. А вузьке стартове вікно не дало можливості дочекатись, поки хмари розійдуться», - йдеться у дописі.

За словами Васильєва, рішення приймалося важко, за 26 хвилин до старту підрозділ NASA, відповідальний за метеорологічні умови ще сумнівався, але за 15 хвилин до старту, отримавши черговий прогноз із зонда, остаточно відклав запуск.

«Отже, наступні вікна: 30 травня о 3:22 PM EDT, або 31 травня о 3:00 PM EDT. У будь-якому разі, сьогодні була чудова передстартова репетиція у бойових умовах. А успішні передстартові процедури, це 50% успіху. Практики забагато не буває», - підсумував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Мета майбутньої місії Crew Dragon — повернути орбітальні запуски в США, які припинилися після завершення програми використання багаторазових кораблів Space Shuttle. Відтоді NASA було змушене платити Росії за відправлення людей до космосу на російських космічних кораблях «Союз».

Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі і повернувся на Землю. У кінці 2019 року глава SpaceX Ілон Маск повідомив, що у 2020 році відбудеться перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon на МКС. Зазначалося, що корабель повністю технічно готовий до польоту. А вже в середині травня поточного року Crew Dragon доправили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

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.Андрій Васильєв - український журналіст і письменник бурятського походження, який пише і видається під псевдонімом Дорж Бату. Народився в Улан-Уде (РФ). Закінчив Бурятський державний університет, за фахом - історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю.

До України переїхав у 2002 році, вивчив українську мову. Працював кореспондентом та керівником бюро Інтеру в Західній Україні, журналістом Тонісу, «1+1» та Голосу Америки. Член Медіакорпусу ООН. Згодом переїхав у США. З 2013 року працює у галузі аеронавтики і досліджень космічного простору. Веде україномовний блог, де описує свою роботу та ділиться літературними дописами. Васильєв є автором кількох художніх творів.

Фото: NASA