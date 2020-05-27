Запуск Crew Dragon перенесли - завадила негода

Американська компанія SpaceX та NASA перенесли запуск пілотованого корабля Crew Dragon V2 з двома астронавтами на борту з космодрому у Флориді через несприятливі погодні умови.

Наступна спроба старту запланована на суботу, 30 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"NASA та SpaceX відклали сьогоднішню спробу тестового польоту Demo-2 на Міжнародну космічну станцію з астронавтами Робертом Бенкеном та Дугласом Герлі через несприятливі погодні умови", - зазначили в NASA.

Повідомляється, що наступна спроба запланована на 15:22 суботи, 30 травня, за східноамериканським часом (22:22 за Києвом).

"SpaceX почне видаляти пальне з ракети Falcon 9, а потім космонавти вийдуть з космічного корабля Crew Dragon", - поінформували в американському космічному агентстві.

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Як повідомляв Укрінформ, Роберт Бенкен і Дуглас Герлі мають стати першими астронавтами, які стартують зі США на американському космічному кораблі, починаючи з 2011 року, коли була згорнута космічна програма Space Shuttle.

Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі і повернувся на Землю. Наприкінці 2019 року глава SpaceX Ілон Маск повідомив, що у 2020 році відбудеться перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon на МКС. Зазначалося, що корабель повністю технічно готовий до польоту. А вже в середині травня поточного року Crew Dragon доправили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.