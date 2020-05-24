Трамп відвідає запуск Crew Dragon з космодрому у Флориді

Президент США Дональд Трамп планує бути присутнім під час запуску корабля Crew Dragon з двома астронавтами на борту з космодрому у Флориді, який ознаменує поновлення пілотованих польотів у космос з території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє американське спеціалізоване видання Space Flight Now із посиланням на офіційних представників Білого дому.

"Президент Трамп планує відвідати космічний центр Кеннеді у Флориді наступного тижня, щоби спостерігати за першим упродовж майже десяти років запуском астронавтів на орбіту з американської території", - зазначається в повідомленні.

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Старт запланований на середу, 27 травня о 16:33 за східноамериканським часом. Востаннє пілотований корабель стартував з американського космодрому 8 липня 2011 року. Відтоді американські астронавти доставлялися в космос за міжнародними програмами з космодромів інших країн. За цей період з американських платформ запускалися тільки вантажні космічні апарати.

Нагадаємо: на Міжнародну космічну станцію планується доставити двох американських астронавтів – Дуга Херлі та Боба Бенкена на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.