SpaceX Crew Dragon вже доправили на космодром NASA, запуск — за 8 днів

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon доставили до космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Запуск SpaceX Demonstration Mission 2 - планованого першого пілотованого випробувального польоту на Міжнародну космічну станцію багаторазового космічного корабля Dragon V2 запланований на 27 травня. До складу екіпажу увійдуть астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі. Запуск космічного корабля забезпечить ракета Falcon 9.

Політ відбудеться в рамках другого етапу програми NASA з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Запуск запланований на 27 травня 4:33 p.m. EDT. (23:33 за київським часом).

Нагадаємо: компанія SpaceX розробила корабель Crew Dragon в рамках контракту з американським аерокосмічним агентством NASA. Кораблі цієї серії планують використовувати для доставлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Перший запуск Crew Dragon був проведений в березні 2019 року, тоді корабель успішно досяг МКС у безпілотному режимі і повернувся на Землю.

Фото: NASA