Астрономи знайшли у центрі галактики “близнюка” Землі

Астрономи з новозеландського університету Кантерберрі виявили у центрі галактики планету, що схожа на Землю.

Про це йдеться у пресрелізі вишу.

«Астрономи з університету Кантерберрі знайшли неймовірно рідкісну нову планету Супер-Земля, що знаходиться поблизу центру галактики», - підкреслюється у повідомленні.

Зазначається, що ця планета є однією з небагатьох, які були виявлені та чиї розміри й орбіту можна порівняти з Землею.

Читайте також: Астрономи виявили найближчу від Землі чорну діру

Вага планети коливається між масами Землі й Нептуна.

На думку дослідників, рік на нововиявленій планеті може тривати близько 617 діб.

Як повідомлялося, група астрономів із Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших установ виявили чорну діру, що знаходиться найближче до планети Земля – всього за 1000 світлових років.

Фото NASA - ілюстративне.