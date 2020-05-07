Астрономи виявили найближчу від Землі чорну діру

Астрономи виявили найближчу від Землі чорну діру

Укрінформ
Група астрономів із Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших установ виявили чорну діру, що знаходиться найближче до планети Земля – всього за 1000 світлових років.

Про це йдеться на сайті ESO.

«Команда астрономів з Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших інститутів виявила чорну діру, що лежить всього за 1000 світлових років від Землі. Чорна діра ближче до нашої Сонячної системи, ніж будь-яка інша знайдена на сьогодні... Команда знайшла докази невидимого об’єкта, відстеживши дві зірки-супутники за допомогою 2,2-метрового телескопа MPG / ESO в обсерваторії Ла Сілла в Чилі», - йдеться в повідомленні.

Вчені стверджують, що це відкриття може бути лише вершиною айсберга, оскільки в майбутньому можна буде знайти ще багато подібних чорних дір.

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Спочатку група спостерігала систему HR 6819 в рамках свого дослідження подвійних зоряних систем. Однак, коли астрономи проаналізували свої спостереження, вони були приголомшені: в системі HR 6819 було присутнє третє тіло, яке виявилося чорною дірою. Спостереження зі спектрографом FEROS на 2.2-метровому телескопі в Ла Сілла показали, що одна з двох видимих зірок обертається навколо невидимого компаньйона за 40 днів, а друга - знаходиться на великій відстані від цієї внутрішньої пари.

Потрійна система, розташована в сузір'ї Телескопа так близька до нас, що в південній півкулі її зірки можна розгледіти на темному безхмарному небі без бінокля або телескопа.

«Ми були вражені, коли зрозуміли, що це перша система зірок з чорною дірою, видима неозброєним оком», - підкреслив Пьотр Хадрава, співробітник Академії наук Чеської республіки в Празі і співавтор роботи.

На сьогодні астрономи знайшли в нашій Галактиці всього пару десятків чорних дір. Майже всі вони активно взаємодіють зі своїм оточенням і видають свою присутність потужним рентгенівським випромінюванням, що виникають при цій взаємодії. Але за оцінкою вчених, за час життя Чумацького Шляху на чорні діри в кінці своєї еволюції мало перетворитися набагато більше зірок. Відкриття «сплячої» невидимої чорної діри в HR 6819 підказує, де можуть перебувати чорні діри Чумацького Шляху.

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