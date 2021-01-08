«Роботи-собаки» досліджуватимуть печери на Марсі

Дослідники з NASA представили так званих «марсових собак-роботів», які завдяки штучному інтелекту здатні маневрувати у печерах Червоної планети краще, ніж колісні ровери Spirit (Дух), Opportunity (Можливість), Curiosity (Допитливість) та Perseverance (Наполегливість).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Автономний робот - це модифікована версія моделі «Spot» від компанії Boston Dynamics. Понад 60 вчених та інженерів команди Collaborative SubTerranean Autonomous Resilient Robots, або CoSTAR, обладнали Au-Spot мережевими датчиками та програмним забезпеченням, щоб допомогти йому безпечно та автономно сканувати, орієнтуватися та картографувати навколишнє середовище.

Вчені заявили, що нові роботи - спритні та стійкі і за допомогою датчиків уникають перешкод, мають здатність обирати між кількома шляхами та створювати віртуальні карти закритих тунелів та печер для операторів на домашній базі.

Ефективність традиційних марсоходів обмежується здебільшого рівними поверхні. Це заважає дістатися до цікавих наукових регіонів Марсу, тому що для цього необхідно перетнути нерівну місцевість або опуститись під землю. Нові роботи підходять для таких викликів - навіть якщо вони впадуть, то зможуть знову піднятися і продовжити рух.

«Робот-собака» Au-Spot приблизно у 12 разів легший за ровери і переміщується набагато швидше, під час випробувань сягнув швидкості ходьби - 8 км на годину. Для порівняння: марсохід Curiosity (Допитливість) котиться вздовж поверхні Марса зі швидкістю 0,14 кілометрів на годину.

Au-Spot обробляє вхідні дані від Lidar (дистанційного зондування за допомогою лазерних імпульсів), візуальних та теплових датчиків руху для створення 3D-карт. «Робот-собака» використовує штучний інтелект, щоб дізнатись, яких структур уникати, та ідентифікувати об'єкти, які можуть представляти науковий інтерес, тоді як модуль зв'язку дозволяє роботу передавати дані на поверхню під час дослідження під землею.

Члени команди CoSTAR випробовують Au-Spot на смугах перешкод - в тунелях та переходах, по сходах і пандусах та на відкритому просторі, що імітує пейзажі Марса, як-от лавові труби у Північній Каліфорнії. Дослідження демонструють, що роботи, яких лишили наодинці, можуть орієнтуватися навколо валунів і картографувати глибокі печери.