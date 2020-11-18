Робопса Bittle завбільшки з долоню можна буде купити за $250

Мініатюрний робот-пес Bittle набирає популярності – на платформі колективного фінансування Indiegogo він був успішно профінансований на суму понад $600 тис.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Gizmochina.

Bittle - це невеликий, але багатофункціональний робот-пес, здатний виконувати різні трюки і команди. Система працює на NyBoard V1, що настроюється платою Arduino, і все це під управлінням чіпу Raspberry Pi для координації складних рухів.

Ця плата може керувати 12 сервоприводами і допомагати пристрою балансувати за допомогою IMU (інерційний вимірювальний блок).

Крім того, робот також зберігає м’язову пам’ять і виявляє стан організму для стабільності.

Пристрій оснащений інфрачервоним пультом дистанційного керування, щоб запускати основні рухи, такі як "ходити" або "сидіти".

Bittle можна налаштувати, щоб координувати інстинктивні і складні рухи, використовуючи різні датчики.

Варто зазначити, що робот здатний аналізувати умови по сенсорах і приймати самостійні рішення. Він пересувається на чотирьох лапах і при цьому може переміщатися по нерівних поверхнях. Розробники заявляють, що весь пристрій можна налаштувати з нуля майже за годину, що робить його порівняно простим у використанні. Крім того, робот підтримує установку додаткових модулів для розширення функціональності.

За даними ЗМІ, перші інвестори зможуть отримати новинку за ціною $250 вже в січні 2021 року.

Мініатюрний Bittle має схожість з роботами SPOT компанії Boston Dynamics.

Як повідомляв Укрінформ, модель Spot Explorer продається за ціною 74,5 тисячі доларів.