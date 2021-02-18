Марсохід Perseverance надіслав перші знімки з Червоної планети

Марсохід Perseverance надіслав перші фотографії поверхні Червоної планети, зроблені відразу після посадки.

Відеотрансляція події відбувалася на офіційному Ютуб-каналі NASA, повідомляє Укрінформ.

На першому зображенні видно місце посадки апарату, а також його тінь, яка свідчить про те, що він перебуває у нормальній позиції на поверхні.

Друге зображення, зроблене іншою камерою, показує частину марсіанського ґрунту з камінням навколо.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер NASA завершило етап доставки на Червону планету марсоходу Perseverance, який тривав сім місяців. Апарат сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками вчених, мільярди років тому було розташоване озеро та дельта річки.

Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.