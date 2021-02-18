Марсохід Perseverance надіслав перші знімки з Червоної планети
Фото
Укрінформ
Марсохід Perseverance надіслав перші фотографії поверхні Червоної планети, зроблені відразу після посадки.
Відеотрансляція події відбувалася на офіційному Ютуб-каналі NASA, повідомляє Укрінформ.
На першому зображенні видно місце посадки апарату, а також його тінь, яка свідчить про те, що він перебуває у нормальній позиції на поверхні.
Друге зображення, зроблене іншою камерою, показує частину марсіанського ґрунту з камінням навколо.
Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.