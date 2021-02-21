NASA пропонує охочим зробити світлину на тлі марсіанських краєвидів

Американське космічне агентство NASA презентувало віртуальну фотокабіну, в якій кожен бажаючий може зробити фото на тлі краєвидів Марса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NASA.

Для створення світлини потрібно лише завантажити знімок, вибрати тло, а система самостійно розмістить на тлі пейзажу планети.

Як повідомлялося, марсохід Perseverance досягнув Червоної планети цього тижня та вже надіслав на Землю перші знімки. Апарат сів у районі кратера Jezero, де, за оцінками вчених, мільярди років тому було розташоване озеро та дельта річки.

Головна мета запуску Perseverance полягає в тому, щоб вивчити можливості для подальших місій висадки на Марсі.