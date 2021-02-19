Японський музей покаже капсулу з космічного зонда «Хаябуса-2»

Капсула, що використовувалася для доставки зразків грунту з астероїда Рюгу на Землю, демонструватиметься в березні в музеї в префектурі Канагава на південь від Токіо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Сама капсула космічного зонда «Хаябуса-2» повернулася на Землю в грудні з астероїда Рюгу після збору там зразків грунту. Зразки, доставлені в капсулі, вивчаються в лабораторії Японського агентства з освоєння аерокосмічного простору (JAXA).

Капсула, яка виконала в космосі шлях протяжністю близько 5 млрд кілометрів, вперше демонструватиметься публіці у музеї з 12 до 16 березня. Цей музей розташований поруч з об'єктом JAXA.

Вхід для огляду експозиції буде безкоштовним. В умовах поширення коронавірусу ухвалять антиінфекційні заходи: кожен відвідувач мусить прийти у відведені 40-хвилинні тимчасові рамки, і водночас у залі зможуть перебувати максимально 150 осіб.

Необхідно зробити попередню бронь на відвідування. При занадто великій кількості бажаючих щасливчики обиратимуться за лотереєю.

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Представники музею кажуть, що експозиція може бути скасована, якщо режим НС, який наразі діє в деяких районах Японії, включаючи Канагава, буде продовжений.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід NASA Perseverance з ядерним двигуном здійснив спуск в атмосферу Червоної планети і посадку на її поверхню.

Фото: JAXA