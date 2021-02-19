Японський музей покаже капсулу з космічного зонда «Хаябуса-2»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Сама капсула космічного зонда «Хаябуса-2» повернулася на Землю в грудні з астероїда Рюгу після збору там зразків грунту. Зразки, доставлені в капсулі, вивчаються в лабораторії Японського агентства з освоєння аерокосмічного простору (JAXA).
Капсула, яка виконала в космосі шлях протяжністю близько 5 млрд кілометрів, вперше демонструватиметься публіці у музеї з 12 до 16 березня. Цей музей розташований поруч з об'єктом JAXA.
Вхід для огляду експозиції буде безкоштовним. В умовах поширення коронавірусу ухвалять антиінфекційні заходи: кожен відвідувач мусить прийти у відведені 40-хвилинні тимчасові рамки, і водночас у залі зможуть перебувати максимально 150 осіб.
Необхідно зробити попередню бронь на відвідування. При занадто великій кількості бажаючих щасливчики обиратимуться за лотереєю.
Представники музею кажуть, що експозиція може бути скасована, якщо режим НС, який наразі діє в деяких районах Японії, включаючи Канагава, буде продовжений.
Як повідомляв Укрінформ, марсохід NASA Perseverance з ядерним двигуном здійснив спуск в атмосферу Червоної планети і посадку на її поверхню.
Фото: JAXA