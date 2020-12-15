Вчені показали вміст капсули з астероїда Рюгу

Представники японського космічного агентства JAXA заявили у вівторок, що виявили більшу, ніж спочатку передбачалося, кількість ґрунту та газів у невеликій капсулі, яку космічний корабель "Хаябуса-2" зібрав з поверхні астероїда Рюгу.

Також на презентації у вівторок було продемонстровано фотографії, на яких можна побачити вміст капсули, передає Укрінформ з посиланням на АР.

Спочатку відкривши капсулу, вчені підтвердили, що виявили чорні крупинки, схожі на пісок. До вівторка вченим вдалося зібрати навіть більше зразків ґрунту та газу, ніж очікувалося, що розширить обсяг досліджень.

Представник Японського космічного агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Юити Цуда назвав успішне повернення зразків ґрунту та газу астероїду "головною віхою" в науці.

Як повідомляє Укрінформ, 5 грудня автоматичний зонд «Хаябуса-2» японського Агентства з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) зміг вдало доставити на Землю два зразки породи з астероїда Рюгу, подолавши 6 мільярдів кілометрів.

Минулого тижня капсула прибула в Інститут космосу і астронавтики JAXA в місті Сагаміхара неподалік Токіо.

Зонд "Хаябуса-2" двічі здійснював посадку на астероїд Рюгу для збору зразків. Однак тільки зараз вперше було підтверджено, що в капсулі дійсно є вміст.

Повний аналіз вмісту капсули може зайняти близько 6 місяців.

Фото: JAXA