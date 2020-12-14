Капсулу «Хаябуси-2» відкрили і виявили там чорнуваті піщинки

Учені Японського агентства з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) виявили піщинки в капсулі, випущеній космічним зондом «Хаябуса-2».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Стало відомо, що вчені розкрили капсулу і підтвердили, що вона містить численні чорнуваті піщинки.

Зазначається, що зонд "Хаябуса-2" двічі здійснював посадку на астероїд Рюгу для збору зразків. Однак тільки зараз вперше було підтверджено, що в капсулі дійсно є вміст.

Учені планують розпочати аналіз зразків після складання докладного опису - процесу, який, за їхніми словами, займе 6 місяців.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня капсула, випущена космічним зондом «Хаябуса-2» японського Агентства з освоєння аерокосмічного простору (JAXA), прибула в Інститут космосу і астронавтики JAXA в місті Сагаміхара неподалік Токіо.