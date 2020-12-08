Капсулу з двома зразками астероїда Рюгу доправили в Токіо

Капсула, випущена зондом "Хаябуса-2" японського Агентства з освоєння аерокосмічного простору (JAXA), прибула в Інститут космосу і астронавтики JAXA в місті Сагамихара поблизу від Токіо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Вважають, що капсула містить зразки піску з астероїда Рюгу. Капсула була підібрана після приземлення в австралійській пустелі в неділю.

Чартерний літак з капсулою на борту вилетів з Австралії пізно ввечері в понеділок і прибув в аеропорт Ханеда в Токіо приблизно о 7 годині ранку у вівторок, після чого капсулу перевезли в інститут JAXA.

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Очікується, що група дослідників розкриє капсулу в середині грудня. Цілком ймовірно, вони почнуть аналізувати те, що за розрахунками JAXA може бути зразками ґрунту з астероїда, в червні після того, як буде складено докладний опис вмісту капсули.

Фото з сайту naked-science.ru