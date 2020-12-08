Капсулу з двома зразками астероїда Рюгу доправили в Токіо
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Вважають, що капсула містить зразки піску з астероїда Рюгу. Капсула була підібрана після приземлення в австралійській пустелі в неділю.
Capsule send-off! Yesterday evening, we took off towards Japan. Take care!— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 7, 2020
(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ２#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/YLrH2ChGc8
Чартерний літак з капсулою на борту вилетів з Австралії пізно ввечері в понеділок і прибув в аеропорт Ханеда в Токіо приблизно о 7 годині ранку у вівторок, після чого капсулу перевезли в інститут JAXA.
Очікується, що група дослідників розкриє капсулу в середині грудня. Цілком ймовірно, вони почнуть аналізувати те, що за розрахунками JAXA може бути зразками ґрунту з астероїда, в червні після того, як буде складено докладний опис вмісту капсули.
Фото з сайту naked-science.ru