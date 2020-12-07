Японія показала капсулу зі зразками породи з астероїда Рюгу

Японія показала капсулу зі зразками породи з астероїда Рюгу

Укрінформ
Японське агентство аерокосмічних досліджень показало капсулу, яка доставила на Землю два зразки породи астероїда Рюгу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє JAXA.

 Капсулу, яка, як і планувалось, приземлилась в Австралії вже доставили до лабораторії Quick Look Facility.

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5 грудня автоматичний зонд Hayabusa-2 зміг вдало доставити на Землю два зразки породи з астероїда Рюгу, подолавши 6 мільярдів кілометрів.

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