Серед зразків з астероїда Рюгу знайшли штучний об’єкт

Невеликий об’єкт штучного походження було виявлено серед зразків породи з астероїда Рюгу, доставлених на Землю в ході місії Хаябуса-2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Marca з посиланням на Японську комічну агенцію (JAXA).

Цей невеликий об’єкт незрозумілого походження було виявлено під час вивчення вмісту капсули, доставленої з астероїда, ще 21 грудня.

«Можливо, що це алюміній, що відокремився від ріжка відбірників проб із астероїда під час роботи (себто частина самого космічного зонду – ред.)», - припустили в ЈАXA.

Учені додали, що вже були розкриті камери для уловлювання проб B і C, і потім вміст камер A і C було переміщено в контейнери для збору зразків. Найбільші частки в камері C мають діаметр близько 1 см. Для порівняння, піщинки чорного кольору, раніше виявлені у отворі контейнера, мають діаметр близько 1 мм.

Проте в цілому науковці ще не підтвердили походження цього штучного об’єкта.

Як повідомлялось, Хаябуса-2 запустили з космодрому в Японії у 2014 році, щоб зібрати проби на астероїді Рюгу, розташованому в 300 млн км від Землі. Рюгу — астероїд класу С, який може містити елементи первісного стану Сонячної системи.

5 грудня автоматичний зонд "Хаябуса-2" вдало доставив на Землю дві капсули зі зразками астероїда Рюгу, подолавши 6 млрд кілометрів. А 8 грудня капсула прибула до Інституту космосу й астронавтики JAXA в місті Сагаміхара поблизу Токіо.

Фото: www.marca.com