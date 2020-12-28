Серед зразків з астероїда Рюгу знайшли штучний об’єкт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Marca з посиланням на Японську комічну агенцію (JAXA).
Цей невеликий об’єкт незрозумілого походження було виявлено під час вивчення вмісту капсули, доставленої з астероїда, ще 21 грудня.
«Можливо, що це алюміній, що відокремився від ріжка відбірників проб із астероїда під час роботи (себто частина самого космічного зонду – ред.)», - припустили в ЈАXA.
Учені додали, що вже були розкриті камери для уловлювання проб B і C, і потім вміст камер A і C було переміщено в контейнери для збору зразків. Найбільші частки в камері C мають діаметр близько 1 см. Для порівняння, піщинки чорного кольору, раніше виявлені у отворі контейнера, мають діаметр близько 1 мм.
Проте в цілому науковці ще не підтвердили походження цього штучного об’єкта.
Як повідомлялось, Хаябуса-2 запустили з космодрому в Японії у 2014 році, щоб зібрати проби на астероїді Рюгу, розташованому в 300 млн км від Землі. Рюгу — астероїд класу С, який може містити елементи первісного стану Сонячної системи.
5 грудня автоматичний зонд "Хаябуса-2" вдало доставив на Землю дві капсули зі зразками астероїда Рюгу, подолавши 6 млрд кілометрів. А 8 грудня капсула прибула до Інституту космосу й астронавтики JAXA в місті Сагаміхара поблизу Токіо.
Фото: www.marca.com