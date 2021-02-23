Як Винахідливість злетить над Марсом

Трохи більше ніж за добу після посадки на Марсі 18 лютого наукового зонду Perseverance (Завзятість) Національне космічне агентство США повідомило, що на зв`язок з лабораторією NASA вийшов гелікоптер Ingenuity (Винахідливість).

Отже, бачимо таку картину. Те, що наукові зонди трьох різних країн, а саме: еміратський “Амаль”, китайський “Тяньвень-1” та американська “Завзятість” (“Perseverance”) - майже одночасно стали на орбіту Марсу, - це факт, але його значення у кожному випадку різне. Якщо перші два космічні розвідники лише кружляють навколо Червоної планети, а китайський спусковий модуль лише у травні спустить на поверхню свій марсохід, американці на Марсі поводяться наче вдома: прилетіли, сіли, запаркувалися і випустили ровер, який одразу став до роботи. Це як космічні наукові війни третього, п’ятого і шостого покоління.

Наукових інструментів із собою Сполучені Штати притягнули купу - про сам марсохід “Perseverance” ми розказували, експериментальний прилад “MOXIE” (“Mars Oxygen ISRU Experiment”), що вперше спробує отримати О2… із атмосфери (СО2) іншої планети, намалювали тут.

Сьогодні ж в нашій Інфографіці представимо той самий мініатюрний чоппер (багатоцільовий вертоліт) Ingenuity (Винахідливість), унікальний гелікоптер-розвідник - Mars Helicopter Scout (MHS), який Perseverance у себе від черевцем спустив на Червону планету.

Якщо ви вже роздивились інфографіку, трохи детальніше розповімо, що та як там відбуватиметься.

Отже, після того, як два дні тому помічник та супутник марсоходу Perseverance - вертоліт Ingenuity «зачекінився» на Марсі, він надіслав перший звіт і відтоді “працює у штатному режимі”. “Завзятість” уже передала на землю вражаючий набір зображень (фото та відео), що засвідчило: ровер - у безпеці і готовий минути фазу "перевірки" перед початком своєї наукової місії поверхнею Марсу.

Успішно провівши першу ніч на Марсі, де температура сягає мінус 90 градусів за Цельсієм, на наступний день НАСА почало зарядження батарей гелікоптера, а згодом спробує здійснити перший політ на іншій планеті, повідомили у відомстві.

Коли настане це «згодом»?

Через 30-60 днів. Тоді 2-кілограмовий гелікоптер відокремиться від марсоходу і здійснить перший політ на іншій планеті. Для того, щоб провести переліт в розрідженій атмосфері Марса, його лопаті крутитимуться у п‘ять разів швидше ( дивіться, там воно все намальовано), ніж лопаті вертольота на Землі.

- У разі успіху американської місії на Марс, саме “Винахідливість” стане першим в історії людства гелікоптером-розвідником, що здійснить політ на іншій планеті, відкривши “епоху позаземних братів Райт”, - заявив асоційований адміністратор Управління наукової місії НАСА Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen).

«Для нас особливу важливість мають два питання: заряд «Винахідливості», а також підтвердження того, що база працює як і задумано, обігрів відключається і електронні пристрої працюють в очікуваному інтервалі, - додав Тім Кенгем, відповідальний за проект гелікоптера в лабораторії. - Обидва показники, як видається, добре працюють».

Нарешті, як довго літатиме чоппер над Марсом? Як пише CNN, «перший політ “Ingenuity” буде коротким, не більше 20 секунд зависання над поверхнею Червоної планети. Але це буде історичний момент. Подібно до найпершого американського марсохода “Sojourner” (1997), “Винахідливість” – це, в першу чергу, демонстрація новітніх технологій, сміливий науковий експеримент. Таким і має бути мовчазний доказ того, що сама концепція працює, що призведе до розробки потужніших роторкрафтів, які в майбутньому зможуть виступати гелікоптерами-розвідниками як для марсоходів, так і для місій людей на Марс».

Олександр Рудяченко, інфографіка Ігоря Любшина