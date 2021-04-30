Вчені з’ясували, чому тривалість доби на Венері постійно різна

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) з’ясували, що тривалість доби на планеті Венера постійно змінюється, різниця може доходити до 20 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

«Ця (різниця у швидкості обертання – ред.), мабуть, пояснює, чому попередні оцінки (тривалості дня на Венері – ред.) не сходилися між собою», - заявив професор Жан-Люк Марго.

Вчені заявляють що, ймовірно, важка атмосфера Венери спричиняє різницю у вимірюваннях тривалості дня. За їхньою теорією, атмосфера обмінюється великою кількістю імпульсів з твердою поверхнею, прискорюючи, або сповільнюючи обертання планети.

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Зазначається, що таке явище є й на Землі, проте такий процес віднімає або додає лише одну мілісекунду кожного дня.

На Венері цей ефект є більш помітним, адже її атмосфера в 93 рази масивніша за земну, тому її вплив має бути набагато більшим.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи з Центру астрофізики при Університеті Південного Квінсленда в Австралії відкрили нову планету TOI-1431b, розташовану за 490 світлових років від Землі.

Фото з сайту phys.org