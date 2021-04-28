Астрономи знайшли нову «пекельну» планету у Всесвіті

Астрономи з Центру астрофізики при Університеті Південного Квінсленда в Австралії відкрили нову планету TOI-1431b, розташовану за 490 світлових років від Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cnet.

Планета втричі масивніша за Юпітер.

За даними вчених, вдень атмосфера TOI-1431b прогрівається до 2700 градусів Цельсія, а вночі охолоджується до 2 300 градусів.

«Такі види надзвичайно гарячих планет, відомих як надгарячі Юпітери, досить рідкісні», - сказав астрофізик Бретт Аддісон.

Фото з сайту abc.net.au

Він додав, що в атмосфері TOI-1431b не зможе вижити жодний живий організм. Температура атмосфери планети вища, ніж у 40% зірок у нашій галактиці Чумацький шлях.

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Як повідомляв Укрінформ, астрономи з Каліфорнійського університету виявили у галактиці Чумацький Шлях планету TOI-561b.

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