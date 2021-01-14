Астрономи створили гігантську двомірну карту Всесвіту

Міжнародна дослідницька група випустила гігантську двомірну карту Всесвіту.

Про це заявила Національна астрономічна обсерваторія Китаю, передає Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Близько 200 дослідників з проєктів Beijing-Arizona Sky Survey (НАОК) і Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) протягом 6 останніх років спільно спостерігали галактики та аналізували отримані дані. Вони з'єднали зображення, за якими спостерігали, і сформували гігантську двомірну карту Всесвіту.

За словами Цзоу Ху з НАОК, карта покриває близько половини неба, включає в себе в цифровому вигляді понад 10 трлн пікселів і містить близько 2 млрд небесних тіл.

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Астрономічні спостереження свідчать, що Всесвіт розширюється, і це розширення прискорюється. Як пояснив заступник директора НАОК Чжао Гунбо, який також бере участь у проєкті DESI, астрономи називають потужність, яка призводить до розширення Всесвіту, темною енергією.

За його словами, темна енергія, яка поки залишається загадкою, становить близько 68% Всесвіту.

Вимірюючи великомасштабні червоні зсуви галактик, які зазвичай вважаються доказом розширення космосу, астрономи можуть описати тривимірне розміщення космічних матеріалів і показати, як темна енергія впливає на розширення Всесвіту.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи з Каліфорнійського університету виявили в нашій галактиці Чумацький Шлях планету TOI-561b.